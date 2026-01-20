Asayiş uygulamalarında 28 bin 834 kişi sorgulandı, aranan 100 şahıs yakalandı ve 24’ü tutuklandı. Narkotik operasyonlarında ise 108 olaya müdahale edilirken 139 şüpheli gözaltına alındı, 44 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte 9 bin 700 TL’ye el konuldu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 17 bin 81 araç kontrol edildi, 2 bin 868 araç ve sürücüye ceza kesildi, 75 araç trafikten men edildi.

Göçmen kaçakçılığı denetimlerinde ise 2 bin 47 kişi sorgulandı, 16 şahıs Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, aranan 2 kişi yakalandı.