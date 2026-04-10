Başkan Fırat Görgel öncülüğünde spora ve sporcuya verdiği desteklerle adından söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, görme engelli sporculara ev sahipliği yaparak anlamlı bir dayanışma örneğine sahne oldu. Gaziantep GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin modern goalball sahasını ziyaret ederek şampiyona öncesi önemli bir antrenman gerçekleştirdi.

Profesyonel Sahada İlk Antrenman Heyecanı

Büyükşehir Belediyesinin Hacı Bayram Veli Goalball Sahası’nda gerçekleştirilen antrenman, öğrenciler için hem motivasyon hem de deneyim açısından büyük önem taşıdı. Görme engelli sporcular, ilk kez bu standartlarda profesyonel bir sahada antrenman yapma imkânı bulduklarını ifade ederek, sağlanan imkânların kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

“Sporcularımıza Deneyim Kazandıran Bir Antrenman Oldu”

Gaziantep GAP Görme Engelliler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Konu, ziyaretin temel amacının yaklaşan önemli organizasyonlara hazırlık olduğunu belirtti. Mustafa Konu, “Bu yıl içerisinde Türkiye Görme Engelli Okullar Goalball Şampiyonası ve Türkiye Görme Engelliler Gençler Şampiyonası gibi önemli turnuvalar var. Okulumuzdaki mevcut salon bu hazırlık süreci için yetersiz kalıyordu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sahasında antrenman yapma fırsatı bulduk. Bizlere kapılarını açtılar ve çok güzel ağırladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığına teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte de burada antrenman yaparak şampiyonalara daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

“İlk Kez Bu Kadar Profesyonel Sahada Antrenman Yapıyoruz”

Antrenmana katılan öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sporculardan Kübra Cengiz, önlerinde zorlu bir şampiyona süreci olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş’ta çok modern ve güzel bir goalball sahası var. Buraya gelerek çok verimli antrenmanlar yapıyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi. Bir diğer sporcu Tanem Türk ise kendi okullarındaki imkânların sınırlı olduğuna dikkat çekerek, “Bizim salonumuz yeterli değildi. Ancak buradaki saha çok daha iyi. Daha profesyonel bir ortamda antrenman yapıyoruz ve bu da bizim için büyük avantaj” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Spor İçin Örnek İş Birliği

Gerçekleştirilen bu ziyaret, engelli bireylerin spora erişiminin artırılması ve şehirler arasında kurulan iş birliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkânlar sayesinde sporcular hem fiziksel hem de mental olarak şampiyonalara daha iyi hazırlanma fırsatı yakaladı.