Kahramanmaraş’ta ‘engelsiz toplu taşıma uygulaması’ başladı

Özel bireyler için daha erişilebilir Kahramanmaraş noktasında faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda, özel gereksinimli bireylerin toplu ulaşımı daha etkin ve verimli şekilde kullanabilmeleri için hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan Engelsiz Kahramanmaraş mobil uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, “Bu uygulamayı bizler için hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyoruz dedi.