"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Trabzon Bulvarı'nda yıkılan iş yerleri için kurulan konteyner çarşı, bölge insanının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Çarşı orta kısmında kalan bir alanda ise molozların arasından ayçiçeği, kabak ve nohut gibi bazı ürünler yeşerdi. Bazı bitkilerin meyve de vermeye başladığı görülen alanın depremden önce kuruyemişçi olduğu bildirildi.

Depremde kuruyemiş dükkânı yıkılıp konteynerde hizmet veren Kemal Alagöz, 20 yıldan beri Trabzon Bulvarı'nda esnaflık yaptığını dile getirdi.

İşyeri yıkılan ve şu an konteynerde giyim sektöründe hizmet veren esnaflardan Kanber Palta da Trabzon Bulvarı'nın şehrin simge caddelerinden biri olduğunu söyledi.