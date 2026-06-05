15 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe giren proje, ilk etapta 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteğiyle uygulanmaya başlanmıştı. 2026 yılı itibarıyla destek tutarlarında artışa gidilerek 18-25 yaş aralığındaki gençler için 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki gençler için ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanmaya başlandı.

Projeden yararlanmak isteyen gençlerin; 18-29 yaş aralığında olması, Türk vatandaşı olarak Türkiye’de ikamet etmesi, üzerlerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmaması ve çiftlerin toplam gelirinin asgari ücret brüt tutarının 2,5 katını aşmaması gerekiyor.

Başvurular, nikâh tarihinden en az 2 ay, en fazla 6 ay önce e-Devlet üzerinden veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi aracılığıyla yapılabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, gençlerin sağlam temeller üzerine kuracakları aile yapılarının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bakanlığımız tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunuyoruz. Faizsiz kredi desteğinin yanı sıra evlilik öncesi eğitimlerle de genç çiftlerimizin yanında oluyoruz. Şartları taşıyan tüm gençlerimizi projeye başvurmaya davet ediyoruz.” dedi.

Gençlerin aile kurma süreçlerinde ekonomik destek sağlayan proje kapsamında başvuruların alınmasına devam edilirken, yetkililer başvuru şartlarını taşıyan genç çiftlerin süreci yakından takip etmelerinin önem taşıdığını ifade etti.