KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin 7 belediye personelinin yargılanmasına başlandı.



Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.G, F.Y, M.A.C, M.D, M.Ş, S.A, V.Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık F.Y, imar işleri müdürü olarak imza yetkisinin olduğunu belirterek, o dönemde belediyenin inşaatları denetleyecek araçların eksikliğinden bahsetti.

1985 yılında Kahramanmaraş Belediyesi'nde harita mühendisi olarak göreve başladığını anlatan F.Y, şunları söyledi:

"1994 ile 2002 yılları arasında da imar müdürlüğü görevine atandım. O dönem belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiyle buradaki idari işlemleri tamamlamış bulunuyorum. Durum bundan ibarettir. Ben bu konuda sadece idareci olarak imzamdan dolayı buradayım. Mahkemenizden beraatimi talep ediyorum."

Dönemin Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A. da binanın altındaki iş yeriyle ilgili ilk işlemde kendisinin görevde olmadığını, 2017 yılının Haziran ayında düzenlenen yapı tadilat tutanağıyla işlemin başlatıldığını iddia etti.

Sanık S.A. şu ifadeleri kullandı:

"3 arkadaşımla birlikte benim odamda toplantı yaptık. Arşiv evrakları incelenmeye başlandığında, zaten bahse konu Ezgi Apartmanı'nın altındaki iş yeriyle ilgili 2017 yılının Haziran ayında, şahsımın görevde olmadığı tarihte, dükkanın genişlemesiyle ilgili bir yapı tadilat tutanağı düzenlendiği ve bunun içeriği ise İmar Kanunu'na göre işlem yapılmasıdır. Yani, idari para cezası ve ardından ruhsatlandırılmadığı taktirde yıkım sürecine devam eden bir işlem. Ayrıca, 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İmar Kanunu'na ilaveten eklenen geçici 16'ncı madde kapsamında 2021'in Mart ayında yapı kayıt belgesini aldıkları dilekçe ile beyan ediyorlar. Yapı kayıt belgesi, alttaki bağımsız bölüm 1 ve bağımsız bölüm 2'ye ait olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yani yetkilendirdiği il müdürlüklerince oluşturulmuş bir belgedir. Bu belgenin yapım aşamasında, denetim aşamasında ve oluşum aşamasında, hiçbir şekilde belediyenin ya da şahsımızın bir denetim ve sorumluluğu yoktur."

Kazan dairesine dair şikayetlerin değerlendirilmesi için makine mühendisi M.Ş. ve A.C'nin sahaya yönlendirildiğini ifade eden S.A, yapılan incelemede iş yerinin İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesinin olduğunun belirtildiğini ifade etti.

S.A, şunları kaydetti:

"Dilekçe sahiplerinin, binanın sağlamlığı ya da çürüklüğüyle ilgili durumda da 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a göre, ilçe belediyelerinin herhangi bir görevi yoktur. Kazan dairesiyle ilgili olarak, Makine Mühendisi M.Ş. ve A.C. arkadaşımı yerinde tespiti için sahaya yönlendirdim. Yaptıkları incelemenin ardından, yöneticiyi arayarak, sözlü olarak alttaki iş yerlerinin İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi olduğunu, binanın risk tespitini ise 6306 sayılı yasa kapsamında yaptırabilecekleri bilgisini verdiler."

Diğer sanıklar da dava konusu blokla ilgili suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın ana dosya ile birleştirilmesine karar vererek duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Heyet, Ezgi Apartmanı'nın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan F.Y, V.Ç. ve M.D'nin de duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 sanık hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Ana dosyadaki yargılama sürüyor

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanması devam ediyor.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.