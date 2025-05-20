Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde seyir halinde olan minibüs, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin bir bölümü yıkılırken, büyük bir gürültüyle uyanan ev sakinleri panik yaşadı.

Minibüsün çarptığı odada o sırada kimsenin bulunmaması ise olası bir can kaybını engelledi. Mahallede korku ve paniğe yol açan olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, evde maddi hasar meydana geldi.