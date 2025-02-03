Kahramanmaraş’ta kum yüklü kamyon ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi üzerinde kum yüklü kamyon sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, halk otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken halk otobüsü içerisindeki yolcular büyük panik yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.