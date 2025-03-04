Edinilen bilgilere göre, E.T. yönetimindeki araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ve hızla ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü E.T. ve araçta bulunan yolcu E.B. araçtan savrularak yaralandı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. E.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, E.T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Binevler Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Görgü tanıkları, aracın hızla refüje çarptığını ve çarpmanın etkisiyle araçtakilerin savrulduğunu ifade etti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kaza, hız ve dikkat eksikliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.