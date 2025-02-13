Edinilen bilgiye göre, N.İ. (18) idaresindeki 27 AY 891 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.Ç. (65) kullandığı 27 V 4492 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası, A.A. (10), Z.A. (6), C.A. (16), E.A. (33), M.E.D. (17), N.İ. (18), Y.Ç. (65), A.H. (17), A.A. (17) ve T.A. (17) yaralı olarak bildirildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaralılar arasında Y.Ç. (65), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, yetkililer olayın oluş sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.