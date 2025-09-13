Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Filistin halkının haklı direnişine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler arasında önemli bir yere sahip olan kermesler, yardım ve dayanışmaya farklı bir boyut kazandırıyor.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde gönüllüler tarafından Filistin’e destek amacıyla bir kermes düzenlendi. Tamamen gönüllülerin katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Lezzetli ev yemeklerinin sunulduğu kermeste çocuklar için de patlamış mısır ve pamuk şeker gibi renkli ikramlar da yer alıyor.

Ayrıca üzerinde Filistin’in özgürlük mücadelesini simgeleyen yazıların bulunduğu takılar, anahtarlıklar ve kıyafetler de kermeste ziyaretçileri bekliyor.

Etkinlikten elde edilen gelir, Filistin’e destek amacıyla kullanılacak. Gönüllüler, bu tür organizasyonlarla hem farkındalık oluşturmayı hem de zor durumda olan Filistin halkına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyor.