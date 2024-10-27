Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hakkında 24 suç kaydı ve 6 yıl 8 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ö.’yü gece operasyonuyla yakaladı. M.Ö., sarkıntılık yaparak çocuğun cinsel istismarı, ruhsatsız silah bulundurma, silahla tehdit, parada sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkol etkisinde araç kullanma gibi suçlardan aranıyordu.

Gece yürütülen operasyonla yakalanan M.Ö., gözaltına alınarak adli işlemler için Afşin Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin ardından M.Ö., Türkoğlu Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edilerek cezasının infazına başlandı. Afşin İlçe Jandarma ekiplerinin düzenlediği bu operasyon, bölgedeki güvenlik çalışmalarının başarıyla sürdüğünü gösterdi.