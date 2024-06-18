Futbol tutkunları, A Milli Takım'ın Euro 2024 maceralarını dev ekrandan izleyecekler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maçlarını Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlayacak. Milli Takımımız, 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile oynayacağı maçla Euro 2024'e başlayacak.

Fiziki altyapı yanında sosyal sorumluluk anlayışıyla da öne çıkan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra sporu teşvik etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın F Grubu'ndaki Gürcistan (18 Haziran), Portekiz (22 Haziran) ve Çekya (26 Haziran) maçları da Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Tüm sporseverler, A Milli Takımımızın ilk maçı olan 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı dev ekrandan izlemeye davet ediliyor.