Atatürk Meydanı'nda Düzenlenen Törende Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman İle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Sırasıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundular.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı'nın Okunmasının Ardından Gaziler Adına Konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Yaptı.

Başkan Özbek Konuşmasında Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Her Zaman Göreve Hazır Olduklarını Dile Getirdi.

Törenin Ardından Vali Coşkun Ve Beraberindekiler Şehitliği Ziyaret Ederek Şehitliklere Karanfil Bırakıp Dualar Etti.