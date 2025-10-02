Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde pankartlarla, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail’in insanlık dışı saldırılarına karşı ses yükseltti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, sivil toplum kuruluşları, gençlik organizasyonları, kadın dernekleri ve gönüllü vatandaşların çağrısıyla organize edildi. Protestoda “Gazze yalnız değildir”, “Katil İsrail, hesap verecek”, “Filistin’e özgürlük” gibi sloganlar sık sık atılırken, konuşmalarda Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmama çağrısı yapıldı.

Grup adına yapılan açıklamada, İsrail’in yıllardır Gazze’ye uyguladığı abluka, ambargo ve sistematik saldırıların bir soykırıma dönüştüğü belirtilerek, bu vahşetin uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca, Gazze’ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yapılan son saldırının, sadece aktivistlere değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edildi.

Etkinlik Aksu TV tarafından da canlı olarak yayınlandı. Böylece Kahramanmaraşlıların Gazze’ye verdiği destek geniş kitlelere ulaştırıldı.

Katılımcılar, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta yüksek sesle dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, dünyanın dört bir yanındaki duyarlı insanları da Filistin için harekete geçmeye çağırdı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu tür etkinliklerin, hem toplumsal farkındalık oluşturma hem de Filistin davasına uluslararası destek sağlama açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.