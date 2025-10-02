Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öncülüğünde ve çeşitli kamu kurumları, belediyeler, kalkınma ajansları ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığıyla düzenlenen 9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Konulu Kongre, geniş katılımla Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Akademik camianın ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kırsal turizmin geleceği ve bölgesel kalkınmadaki rolünü ele almak açısından önemli bir platform oluşturdu.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta, KSÜ Rektörlüğü adına yapılan konuşmalarda kırsal alanların ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan değerlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinden gelen akademisyenlerin yanı sıra araştırmacı ve uzmanlar kırsal kalkınmaya yönelik politikaları da katılımcılarla paylaştı.

Kongre süresince düzenlenen bilimsel oturumlar, katılımcılara kırsal turizm, sürdürülebilir kalkınma, yerel girişimcilik, doğal kaynakların korunması ve ekoturizm gibi konularda bilgi ve deneyimlerini aktarma fırsatı sundu. Ayrıca sektör temsilcileri ile yapılan panellerde, akademik verilerin sahada nasıl uygulanabileceği ve kırsal turizmin yerel kalkınmadaki etkileri kapsamlı şekilde tartışıldı.

Etkinlik kapsamında Kahramanmaraş'ta kırsal turizme katkı sağlayan kurumlara ve kongreye destek veren kuruluşlara plaket takdimleri yapılarak teşekkür edildi. Bu jest, hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının kongreye olan desteğini gözler önüne serdi.