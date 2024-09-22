Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.