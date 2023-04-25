Onikişubat Belediyesi Ve Maraş Down Sendromu Derneği İş Birliği İle Çocukların Okul Sonrasında Da Sosyal Aktivitelerini Sürdürecekleri Atölyelerin Düzenleneceği Geleceğe +1 Akademisi Bugün Görkemli Bir Açılışla Kapılarını Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Açtı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Sosyal Belediyeciliği Fazlasıyla Önemsediklerine Dikkat Çekti.

Başkan Mahçiçek Kahraman Şehrin Her Bir Ferdinin Kendileri İçin Önemli Olduğunu Söyleyerek Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin İse Pozitif Ayrımcılık Yaptıklarını Sözlerine Ekledi.