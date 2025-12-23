İl genelindeki imam hatip liselerinden öğrencilerin katıldığı final programında, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma alanında yetenekli gençler hünerlerini sergiledi.

Programda konuşan Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İsmail Hakkı Gürdeniz, Genç Sada yarışmasının gençlerin Kur’an-ı Kerim ile bağını güçlendirdiğini belirterek, organizasyona destek veren Şekerli Vakfı, Dulkadiroğlu Belediyesi ve ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği’ne teşekkür etti. Gürdeniz, il finalinde 14 öğrencinin yarıştığını ifade etti.

İl genelindeki imam hatip liselerinden öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler, Kahramanmaraş’ı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Yarışma sonunda birinciliği Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Akkurt elde etti. İkincilik Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet El Taha’nın, üçüncülük ise Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Kerem İnce’nin oldu.