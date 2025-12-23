Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurulan Onikişubat Belediyespor Voleybol Kulübü, kısa sürede elde ettiği dikkat çekici sportif başarıların yanı sıra, gençlere dokunan sosyal projeleriyle Kahramanmaraş’ta örnek bir spor kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sahada ortaya koyduğu mücadele ruhu ve disiplinli yapısıyla adından söz ettiren Onikişubat Belediyespor Voleybol Kulübü, şehre yaşattığı sportif heyecanı yalnızca müsabakalarla sınırlı tutmuyor.

Kulüp, Kariyer Günleri kapsamında gençlerle bir araya gelerek sporun yalnızca bir yarış değil; aynı zamanda birleştirici, geliştirici ve yol gösterici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsünde gerçekleştirilen buluşmada sporcular ve teknik ekip, başarıya giden yolda azmin, disiplinin ve takım ruhunun önemine dikkat çekerken; gençler de merak ettikleri sorulara birebir yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Samimi atmosferde geçen etkinlik, öğrenciler için hem ilham kaynağı oldu hem de sporun hayatın her alanına kattığı değerleri gözler önüne serdi.