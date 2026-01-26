Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanındaki destekleri kapsamında hayata geçirilen kampta, alanında uzman eğitmenler YKS ve KPSS adaylarıyla buluşarak sınav sürecine yönelik genel tekrar ve rehberlik çalışmaları yürütecek. Kampın, öğrencilerin sınav öncesi hazırlıklarını sistemli ve verimli şekilde tamamlamalarına katkı sunması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Başkan Görgel, kampın amacının öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmak ve sınav sürecine destek olmak olduğunu belirtti. Belediyenin gençlere yönelik eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çeşitli projeler yürüttüğünü ifade eden Görgel, bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Gençlik kampları, sosyal alanlar ve spor tesisleriyle gençlerin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayatlarına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Görgel; Kırk Altı Kafe, spor tesisleri, Kahramanmaraş Stadyumu, 15 Temmuz Millet Bahçesi ve çeşitli gençlik merkezlerinin bu kapsamda hizmete sunulduğunu aktardı.

Program, öğrenciler ve eğitmenlerin bir araya gelmesiyle devam ederken, YKS ve KPSS Genel Tekrar Kampı’nın belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.