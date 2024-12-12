Senaryo gereği 6,5 büyüklüğündeki deprem ihbarını alan AFAD ve UMKE ekipleri, hızlı bir şekilde enkaz alanlarına ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri, hasarlı olması nedeniyle yıkılan 3 apartmanın enkazının çevrelerinde güvenlik önlemi alırken enkazda dinleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımlarıyla 210 depremzedenin yerini tespit etti.

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Buldukları yerden kurtarılan 30'u ağır yaralı 210 depremzede ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, 11 araç 80 personel ile 6 ambulans ekibinin yer aldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.