Listede Elbistan’da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği kırmızı pul biberde gıda boyası tespit edilirken, Kahramanmaraş’taki altı baharat firmasının ürünlerinde de gıda boyası ve yabancı madde bulunduğu belirlendi. Ayrıca, üç dondurma firması bitkisel yağ kullanırken, bir süt ürünleri firmasının ürettiği kaşar peynirinde düşük yağ oranı saptandı.

Bakanlık, toplamda 56 farklı ürünün bozulmuş ve sağlığı tehdit edebilecek nitelikte olduğunu ve taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen 463 ürünü kamuoyuyla paylaştı. Gıda güvenliğinin sağlanması için bu tür denetimlerin devam edeceği vurgulandı.