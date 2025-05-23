Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması ve ormanlık alanlarda insan ile araç yoğunluğunun yükselmesi, orman yangınları riskini artırdı. Bu kapsamda Valilik, yazılı bir açıklama yaparak alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasakların yürürlüğe girdiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz sınırları içerisindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Ancak bu alanların dışındaki ormanlık bölgelerde mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile içmek gibi ateşle gerçekleştirilen tüm faaliyetler kesinlikle yasaktır.”

Valilik açıklamasında, orman içi ve bitişiğindeki yerleşim alanlarında anız yakmak, bağ ve bahçe temizliği sırasında dal ve bitki örtüsü yakmanın da yasaklandığı vurgulandı.

Yangın Riskine Karşı Önleyici Tedbirler Alınacak

Açıklamada ayrıca, orman alanı çevresindeki tesisler ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı tüm önlemleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Enerji nakil hatlarının ormanlık bölgelerden geçen kısımlarında gerekli bakım ve kontrollerin yapılacağı, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanabileceği bildirildi.

Belediyelere ve Kurumlara Çağrı

Tüm belediyelerin, orman içi ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturması ve gerekli yangın söndürme makinelerini hazır bulundurması gerektiği de açıklandı.

Denetimler Sıkılaştırılıyor

Valilik, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini ve yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.