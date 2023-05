Her bir kayanın altından çıkan su gözenekleri, bölgede 40 GÖZ ve 40 Su olarak anılmakta. Yeşilin her tonunun olduğu bölgede doğa ile iç içe olan su kaynaklarına çevre illerden yerli turistler akın ediyor.

Bölge turizmine katkı sağlayan su kaynaklarıyla bezeli yaylada endemik bitkilerin de her türü yer alıyor.

Endemik bitkileriyle de dikkat çeken bölge, gelen turistleri "var git" çiçeği ile karşılıyor. Yörede Ekim ayında 40 suyun içinde açan bölge "elinizi çabuk tutun, kış geliyor, ziyaret edip evinize gidin" anlamında yorumlanıyor.

Kaynak suların dolmasıyla beraber doyumsuz manzaranın oluştuğu yayla havadan görüntülendi. Andırın Belediyesi bölgeyi koruma altına alarak, turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Bölge hakkında bilgi veren Andırın Geben Muhtarı Yusuf Kenan Bakacak, “Kırk Su ilkbaharda yaz aylarına kadar 40 yerden gözü çıkan bir alanımızdır. Ormanlık, doğa ile iç içe olan mesire alanımızdır. 40 suyun şuanda dahi en az 25 tane gözü aktif durumdadır. Yani kırk suyu anlatmakla bitiremeyiz, gelip görmeleri lazım. Tanımaları lazım. Özelliği doğa ile iç içe olması. Ormanlık alan. Elini suyun içine koyduğun zaman iki dakika durduramıyorsun. Her gözü aynı özelliğe sahip” dedi.