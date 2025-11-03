Kahramanmaraş’ta havaların soğumasıyla birlikte grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın hastalıklardan korunmada en etkili yöntem olduğunu vurguluyor.

Kentteki aktarlar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği doğal ürünlerin bu dönemde büyük fayda sağladığını belirtiyor. Özellikle Zonguldak madenci macunu ve madenci şurubunun, grip, astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıklarında olumlu etkiler gösterdiği ifade ediliyor.

Doğal içerikli karışımların öne çıktığı bu dönemde, şeker içermeyen çam kozalağı şurubu ve meyan kökü şurubunun da ciğerleri temizleyip solunum yollarını rahatlattığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, bu ürünlerin düzenli ve bilinçli kullanılması durumunda vücut direncini artırarak kış hastalıklarına karşı koruma sağlayabileceğini söylüyor.

Aktarlar ayrıca, doğal ürünlerin yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve bol sıvı tüketiminin de bağışıklığı güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.