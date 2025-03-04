İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, gündüz vakti apartmanın bahçesine girerek çevreyi kontrol etti. Şahsın, kimseye aldırış etmeden motosikleti alıp rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaşması, görenleri şaşkına çevirdi.

Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın oldukça sakin bir şekilde bahçeye girdiği ve motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.

Olayın ardından polis ekiplerinin hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Apartman sakinleri, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.