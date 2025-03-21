Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF) Asbaşkanı Zekeriya Hopur, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı ve Güreş İl Temsilcisi Fatih Demir, Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Gençoğlan, Onur Kurulu Üyesi Mustafa Arguz, Altın Kemerli Karakucak Başpehlivanı Halil Hopur, federasyon kurulu üyeleri ve Hava Sporları İl Temsilcisi Mahmut Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yeni atanan Yasin Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, geleneksel sporların geliştirilmesi ve gençlere daha fazla imkan sunulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. GSDF Asbaşkanı Zekeriya Hopur, geleneksel güreşlerin önemine dikkat çekerek, bu sporun yeni nesillere aktarılması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geleneksel sporlarımız bizim kültürel mirasımızdır. Gençlerimizin bu sporlarla tanışması ve kendilerini geliştirmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Ziyaretin anısına GSDF Asbaşkanı Zekeriya Hopur, İl Müdürü Özdemir’e geleneksel güreşin simgesi olan kısbet hediye etti.