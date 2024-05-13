Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Aktar Mahallesi üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki hafif ticari aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç, bir evin önce çatısına çarptı sonra aşağı düştü. Kazada sürücü ile birlikte yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.