Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç seyir halindeyken tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.