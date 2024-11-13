Kahramanmaraş-Kayseri yolunda Menzelet kavşağında seyir halindeki hafif ticari araç ve otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.