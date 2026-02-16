Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı ve güvenilir gıdayı vatandaşlarla buluşturma hedefi doğrultusunda uygun fiyat politikasıyla Kahramanmaraşlı vatandaşların bütçesine katkı sunmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik yaklaşımının önemli bir örneği olarak öne çıkan Halk Ekmek, Ramazan Ayı’nda da modern üretim tesislerinde, gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde 93 farklı noktada faaliyet gösteren büfeler aracılığıyla her gün yaklaşık 50 bin ekmek vatandaşlara ulaştırılacak.

Vatandaşların bütçesini korumak amacıyla fiyat politikasında değişikliğe gidilmeyecek. Normal ekmek, simit ve açma Ramazan boyunca da 7,5 TL’den satışa sunulacak. Ramazan ayının getirdiği yoğun talebe karşılık verebilmek için üretim kapasitesini artıran Halk Ekmek Fabrikası, hijyen kurallarına uygun şekilde üretim yaparak sağlıklı ve kaliteli ekmekleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.

Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Halk Ekmek Fabrikası, dar gelirli ailelerin de kaliteli ürüne erişimini kolaylaştıracak. Ramazan Ayı’nın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak üretim planlaması yapan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarına da katkı sağlayacak.