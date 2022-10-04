İ.O. idaresindeki 46 H 0204 plakalı özel halk otobüsü, İsmetpaşa Mahallesi Büyükşehir Belediyesi önünde durağa geçmek isterken yere düşen Seyfettin Aslanhan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Aslanhan, halk otobüsünün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bir kısmından kaldırılan otobüsün altından çıkarılan Aslanhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.