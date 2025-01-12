Kahramanmaraş’ta suç ve suçluyla mücadele kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan iki şahıs, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Ağır suçlardan hüküm giyen iki kişi adalete teslim edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; M.K. isimli şahıs, “Kasten Öldürme” suçundan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. E.Ö. isimli şahıs ise “Nitelikli Cinsel Saldırı” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplamda 27 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arananlar listesinde yer alıyordu. Her iki şahıs da yapılan operasyonlarla yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Gerekli işlemlerin ardından tutuklanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.