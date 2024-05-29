Ziraat odasının yaptığı toplantıda 2024 yılı için hasat tavsiye fiyatları açıkladı.

Kentte hububat ve baklagiller hasadı öncesi Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık Ziraat Oadası Başkanları yaptığı toplantıda 2024 yılı için hasat tavsiye fiyatlarını belirledi.

Dulkadiroğlu Ziraat Odasında, Mehmet Çetinkaya başkanlığında yapılan toplantıda 2024 mevsimi Biçerdöver kira fiyatları belirlendi.

Buna göre;

Buğday ve Arpada hasadı dekar başına: 190 TL

Nohut mercimek hasadı dekar başına: 1700 TL olarak açıklandı