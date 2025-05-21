21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak ölçülecek. Havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Bu sıcaklık değerleri, Kahramanmaraş için mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların güneş ışınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Kahramanmaraş'ta Mayıs ayı genelinde ortalama sıcaklıklar gündüz 17°C civarında seyretmektedir. Ancak bu yılın Mayıs ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı gözlemleniyor.

Vatandaşların, özellikle öğle saatlerinde güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları, bol sıvı tüketmeleri ve mümkünse gölgede kalmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da bu sıcaklıklara karşı önlem almaları önem arz etmektedir.

Kahramanmaraş'ta 21 Mayıs 2025 tarihinde hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Vatandaşların bu duruma uygun şekilde planlarını yapmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.