Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve afet işleri dairesi başkanlığı eğitim şube müdürlüğü tarafından, KASKİ ile koordineli çalışan İnşaat personellerine yönelik "Göçük Altı Kurtarma Eğitimi" gerçekleştirildi.

Olası doğal afetlerde ve iş kazalarında hayati öneme sahip kurtarma tekniklerinin uygulamalı olarak öğretildiği eğitimde, teorik bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen tatbikatta, enkaz altında kalan kişilere nasıl ulaşılacağı, arama-kurtarma ekiplerinin nasıl koordine edileceği ve müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları aktarıldı.

Tatbikat sırasında senaryo gereği göçük altında kalan maketler, eğitimli personel tarafından belirlenen güvenli yöntemlerle kurtarıldı.

Gerçeğe yakın ortamda yapılan uygulama, ekiplerin soğukkanlılıkla hareket etmesini ve teknik becerilerini başarıyla sergilemesini sağladı.

Tatbikatın ardından yapılan değerlendirmede, uygulamanın başarılı şekilde tamamlandığı bildirildi.