Bu çarpışma sonucunda yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Aynı kaza esnasında sol şeritte duran kamyon başka bir aracın ön kısmına çarptı. Toplamda biri ağır 3 yaralı olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.

Diğer kaza ise Elbistan ilçesinde meydana geldi. Hacı Esat Efendi Caddesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine saplık ve polis ekipleri sevk edildi.

