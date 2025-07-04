Kahramanmaraş’ta iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

İlk kaza, Onikişubat ilçesi Sümbüllü yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

İkinci kaza ise Onikişubat ilçesi EXPO alanı civarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Her iki kazada da hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, kazalarla ilgili detaylı inceleme başlattı.