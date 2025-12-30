Olay, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Facianın Eşiğinden Dönüldü

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere dört bir koldan müdahale etti. Yan yana bitişik nizamda bulunan dükkanların yoğun olduğu sanayi sitesinde, yangının diğer iş yerlerine sıçrama riski büyük bir korku yarattı. Ancak ekiplerin profesyonel çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Maddi Hasar Oluştu

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, motosiklet tamirhanesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından dükkanda inceleme yapıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.