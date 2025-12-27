Doğanın insanlara sunduğu en değerli besinler arasında yer alan mantarlar, hem lezzetleri hem de zengin besin değerleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Bu geniş mantar türleri yelpazesi içerisinde öne çıkan istiridye mantarı, son yıllarda Kahramanmaraş’ta da giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Gerek sağlıklı beslenmeye olan yönelimin artması gerekse alternatif tarım ürünlerine duyulan ilgi, istiridye mantarını bölgede daha görünür hale getiriyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini destekleyen, düşük kalorili ve yüksek protein içeren besinlere olan talep artarken, istiridye mantarı bu özellikleriyle ön plana çıkıyor.

İçeriğinde bulunan lif, vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı beslenmeye katkı sunan istiridye mantarı; kolesterol içermemesi, sindirimi kolay yapısı ve doyurucu özelliğiyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek isteyen vatandaşların bu tür doğal ürünleri beslenme programlarına dahil etmelerini öneriyor.

Artan talep, istiridye mantarını sadece sağlıklı bir besin olmanın ötesine taşıyarak bölge ekonomisi açısından da önemli bir alternatif ürün haline getiriyor. Yerel üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte hem istihdama katkı sağlanması hem de sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaşması hedefleniyor.