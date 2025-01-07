KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2024 yılında toplam 19 bin 839 olaya müdahale etti.



İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ekipler 64 araç ve 346 deneyimli personel ile 7 bin 594 yangın, 656 trafik kazası, 65 su baskını, 15 boğulma ve 11 bin 509 diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 839 olaya müdahalede bulundu.

Ekiplerin afet ve acil durum bilincini daha da artırmak adına 29 bin 201 kişiye teorik ve uygulamalı eğitim verdiği dile getirilen açıklamada, "Her türlü afet ve acil durumda, profesyonel kadromuz ve modern araç gereçlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." ifadeleri kullanıldı.