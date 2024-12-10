Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde bir apartmanın trafosunda yangın çıktı. 8 kat ve 64 daireden oluşan bir binada meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Elektrik kablolarının yanması ile oluşan yoğun duman nedeniyle apartmanda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Çevredeki ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye zamanında gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dumandan etkilenen 13 kişi ikametlerinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 8 itfaiye aracının ve 40 personelin görev aldığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.