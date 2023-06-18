Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı mevkiinde bulunan arazide yoldan geçen sürücülerin attığı sigara izmaritten kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle güzergah üzerindeki yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle trafiğe kapanan yol, tekrar normale döndü.