Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 21 – 27 Şubat 2025 tarihleri arasında il çapında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan faaliyetlerde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 289 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, 55 adet sentetik uyuşturucu hap, 77 gram metamfetamin, 1600 kg kıyılmış tütün, 118 gram esrar ve 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu İmal Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanma ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet eden 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve bunlardan 3’ü tutuklandı.

Ayrıca, Trafik Timleri tarafından yapılan denetimlerde 23.424 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 1.235 araç sürücüsüne toplam 4.223.536 TL trafik idari para cezası uygulandı. 161 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 kişinin sürücü belgesi geri alındı. Bu kapsamda 204 araca 1.848.875 TL trafik idari para cezası kesildi.