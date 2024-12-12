Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 05-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirdi.

Yapılan faaliyetlerde, (3) adet ruhsatsız tabanca, (18) adet av tüfeği, (1) adet kurusıkı tabanca, (27) adet tabanca fişeği, (17) adet av tüfeği fişeği, (25) gram esrar, (2) gram bonzai, (28) gram metamfetamin, (2) gram kokain maddesi, (7) adet sentetik uyuşturucu hap ve (1.200) paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda (214) kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise (16.036) araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden (740) araç sürücüsüne toplamda (2.171.481) TL trafik idari para cezası kesildi. (132) araç trafikten men edilirken, alkollü olarak araç kullanan (6) şahsın sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca, emniyet kemeri kullanmayan (148) sürücü/yolcuya toplamda (102.120) TL idari para cezası uygulandı.

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve çeşitli suçlara karışan (17) Suriye uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere işlemlere tabi tutuldu. Yol İzin Belgesi olmadan seyahat eden (19) Suriye uyruklu şahsa ise toplam (86.279) TL idari para cezası uygulandı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.