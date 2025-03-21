Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yaptığı denetimlerde 304 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 241 adet captagon hap, 5 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 2 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma suçları kapsamında ise 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik timleri, bu süreçte 28.747 aracı kontrol etti. Trafik kurallarını ihlal eden 1.104 araç sürücüsüne toplamda 3.350.240 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 156 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 şahsın sürücü belgeleri geri alındı. Emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerde ise, kemer takmayan 430 sürücü ve yolcuya 426.990 TL trafik idari para cezası kesildi.

Son olarak, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli F.K. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.