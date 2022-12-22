Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri denetimlerini aralıksız sürdürürken Jandarma Trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yönünde Kış lastiği, radar, kemer ve drone ile denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri” konulu genelge çerçevesinde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Trafik Jandarması tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Adana şehirlerarası yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara zorunlu olan kış lastiği kullanımı denetlendi.

Denetlemede kış lastiği takmayan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunulurken servis sürücüleri, kemer denetimi, Drone denetimi ve yanı sıra aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebillen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile radar kontrolü yapıldı.

Güzergah üzerinde seyir eden bir öğrenci servisinde ise renkli anlar yaşandı, kontrol edilen servisten sonra öğrencilere kemer takma bilincinde oldukları için boyama seti hediye edildi!

Toplamda 36 personelin ve 6 ekib'in bulunduğu uygulamada 97 araç kontrol edilirken 9 araca çeşitli muhtelif maddelerden cezai işlem uygulandı, önümüzdeki günlerde uygulamaların devam edeceği öğrenildi!