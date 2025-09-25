Onikişubat ve Çağlayancerit başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında aranan 258 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda; PKK/KCK bağlantısı olduğu değerlendirilen A.C. (32) Pazarcık’ta, FETÖ/PDY ile bağlantılı M.Ç. (52) Türkoğlu’nda ve E.A. (40) Andırın’da yakalandı.

Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımına yönelik operasyonlarda 33 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Onikişubat’ta silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmada ise 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.