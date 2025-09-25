Onikişubat ve Çağlayancerit başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında aranan 258 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda; PKK/KCK bağlantısı olduğu değerlendirilen A.C. (32) Pazarcık’ta, FETÖ/PDY ile bağlantılı M.Ç. (52) Türkoğlu’nda ve E.A. (40) Andırın’da yakalandı.

Fiat Marfi otomotivden "ROAD SHOW"
Fiat Marfi otomotivden "ROAD SHOW"
İçeriği Görüntüle

Maraş Jandarma (1)Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımına yönelik operasyonlarda 33 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Onikişubat’ta silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmada ise 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.