Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) 60. sezon heyecanı yarın (26 Eylül 2025) başlıyor. Türk basketbolunun en üst düzey erkekler ligi olan BSL’de 2025-2026 sezonu, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara ve yeni transferlere sahne olacak.

Basketbolseverler, takımlarının bu sezonki performansını merakla beklerken, ligde yer alan 16 takım şampiyonluk hedefiyle parkelere çıkacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes, unvanını korumak isterken; Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas, Beşiktaş Emlakjet ve Karşıyaka gibi köklü kulüpler de zirve mücadelesinde yer alacak.